مي عبدالحميد: مستأجرو الإيجار القديم يحصلون على شقق مدعومة بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة وضعت شرطًا أساسيًا لمستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وهو التنازل عن وحداتهم المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أوضحت عبد الحميد، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الإعلانات القادمة لمشروعات الإسكان المدعوم ستركز على إعطاء الأولوية لمستأجري الإيجار القديم. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب للمواطنين غير القادرين على تحسين ظروفهم السكنية.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أولئك الذين يعيشون في وحدات سكنية قديمة دون ملكية.

وأكدت أن الهدف هو تمكين هؤلاء المواطنين من الانتقال إلى وحدات سكنية حديثة وملائمة تلبي احتياجاتهم.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل على تصميم برامج دقيقة لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من الدعم.

وأضافت أن هذه المبادرة ستساهم في تحسين جودة الحياة للأسر التي تعاني من ظروف سكنية غير مناسبة، مع ضمان تحقيق التوازن في توزيع الموارد.

ودعت عبدالحميد، المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية للصندوق للتعرف على تفاصيل التقديم للوحدات المدعومة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتوفير سكن كريم للجميع.