أمجد الشوا: 3,500 طفل في غزة على حافة الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أن الوضع الإنساني في القطاع قد بلغ مستويات كارثية تهدد حياة ملايين السكان، خاصة الأطفال والنساء.

وأوضح الشوا خلال مداخلة عبر برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن التجويع القسري وانعدام الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية، يفاقمان معاناة الفلسطينيين يوميًا مشيرا إلى أن ما يقارب 700 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية، مع وجود 3,500 طفل على الأقل في خطر الموت بسبب نقص الغذاء وحليب الأطفال.

وأضاف الشوا أن هذه الأزمة تترك آثارًا صحية وجسدية خطيرة على الأطفال، مما يستوجب تحركًا فوريًا.

ومنوها بأن الأزمة تمتد إلى النساء الحوامل، حيث يعاني 55 ألف امرأة من انعدام الأمن الغذائي، بينهن 11 ألف في حالات صحية حرجة تهدد حياتهن وحياة أجنتهن.

وأكد الشوا أن استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية يزيد من تفاقم هذا الوضع المأساوي، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعبر عن واقع مروع يعيشه سكان غزة يوميًا بسبب تدمير البنية التحتية الصحية ونقص الموارد.

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