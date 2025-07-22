خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة، بهدف ضبط جرائم الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 8 أطنان من الدقيق البلدي المدعم والدقيق الأبيض، بحوزة عدد من أصحاب المخابز السياحية الحرة والمدعمة، المتورطين في الاستيلاء على الدعم وطرحه في السوق السوداء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية بإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور التلاعب في أسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، بما يضمن حماية جمهور المستهلكين وتحقيق الاستقرار التمويني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي للمواطنين.