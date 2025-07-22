شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، إلتقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

تضمن اللقاء عرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة تناول أهم التحديات والمتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى .

وألقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى صون مقدرات الوطن ، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والإستعداد القتالى والتمسك بالمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجًا فريدًا للإنضباط والإلتزام ، مؤكداً على أن القوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات قتالية وأسلحة متطورة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات شعبها العظيم .