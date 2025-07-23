شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض الأحكام المُنظمة لكليات الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتعديل بعض الأحكام المُنظمة لكليات الصيدلة.

يأتي ذلك بهدف تحديث نظام الصيدلة لمُسايرة باقي كليات القطاع الصحي في مصر، إلى جانب مُواكبة المُستجدات والتطورات العلمية والمهنية في سوق العمل، والتي تتبلور في الاهتمام ببرامج التدريب في مواقع العمل لإكساب الخريج المواصفات والمهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل؛ واعداد صيادلة مؤهلين بأحدث المفاهيم الصيدلية والرعاية الصحية، ذلك فضلاً عن مواكبة التعديلات التشريعية والأحكام التي تضمنها القانون رقم 90 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.