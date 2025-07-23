شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروع 66 + 53 عمارة ببورفؤاد والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس الوزراء على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروع 66 + 53 عمارة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

كما وافق مجلس الوزراء على طرح الوحدات السكنية المتاحة بمشروع 66 + 53 عمارة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لجميع المواطنين من متوسطي الدخل بالضوابط والشروط المعمول بها.

كما وافق مجلس الوزراء على طرح الوحدات السكنية التي يمكن تنفيذها على الجزء المتبقي من قطعة الأرض المتاحة بمنطقة قبلي، منطقة محمد مهران، بمحافظة بورسعيد للمواطنين المتقدمين بالإعلان الذي تم طرحه من خلال المحافظة عام 2013، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتاحة وكذلك المتقدمين بالإعلان الثامن الذي تم طرحه من خلال الصندوق ممن هم خارج الأولوية والبالغ عددهم (5959) متقدماً.