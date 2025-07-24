شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة للكيماويات تهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدى، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، التي تعتبرها النقابة العامة لحظة فارقة في تاريخ مصر، ونقطة الانطلاق نحو الاستقلال الوطني وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأكد بيان صادر عن النقابة اليوم الخميس أنه و مع إحياء ذكرى هذه الثورة المجيدة، يتجدد الوعي الوطني بقيمتها خاصة في وقت تموج فيه المنطقة بتحديات غير مسبوقة، وتتعالى الأصوات الوطنية لتؤكد أن روح ثورة يوليو لا تزال حاضرة، وأن الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد امتدادا طبيعيا لتلك الثورة العظيمة، برؤية حديثة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وأشار البيان إلى أنه في مثل هذه الأيام المضيئة فى تاريخنا الحديث ،ونحن نحيى ذكرى هذه الثورة، فإننا نستحضر تجربة وطنية متكاملة كما وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته التى ألقاها أمس بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو 1952،حيث أنها تجربة وطنية متكاملة،نتخذ من نجاحها وتعثرها ما ينير لنا الطريق لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة في في دولة عظيمة يحميها الأن جيش وطني عظيم ،وشعب خرج خلف قيادته يوم 30 يونيو 2013 ، ليواصل مسيرة نضاله ومقاومته لكل من يحاول زعزعة الاستقرار ونشر الفساد والإرهاب،واسقاط الدولة ، وايقاف مسيرة التنمية .

وأكدت النقابة العامة أن الآلاف من العمال المنتمين إليها في كافة مواقع العمل والإنتاج ، مستمرون في المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ومواجهة كافة التحديات ،ومساندون للقيادة السياسية في كل قراراتها التي تحمي الأمن القومي في الداخل والخارج .