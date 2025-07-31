شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم ترسم الطريق.. "الجوزاء" تتلألأ فجراً وتعلن قرب تبدل الفصول - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تشهد سماء مصر والوطن العربى هذه الأيام ظاهرة فلكية مميزة حيث تعود كوكبة الجبار أورايون المعروفة عند العرب باسم "الجوزاء" للظهور مجددًا فى ساعات الفجر بعد أن كانت مختفية خلف وهج الشمس خلال الأسابيع الماضية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه سيتمكن الراصدون فى مختلف مناطق الوطن العربى من رؤية نجوم الجوزاء بوضوح بالعين المجردة منخفضة باتجاه الأفق الشرقى وذلك قبل شروق الشمس بعدة ساعات.

وتعرف كوكبة الجوزاء بأنها واحدة من أشهر كوكبات السماء الشتوية فى النصف الشمالى من الأرض إذ ترى عادةً فى الليالى الباردة وهى تعبر السماء من الشرق إلى الغرب وتتميز بسهولة التعرف عليها بسبب شكلها اللافت.

وأما فى هذا الوقت من العام – أواخر الصيف – فهى تعود تدريجيًا للظهور فجرًا من الجهة الشرقية وتبدو كما لو أنها مستلقية على جنبها مع بروز النجوم الثلاثة فى المنتصف التى تشكل "حزام الجوزاء" وتشير إلى الأعلى.

وتمثل عودة كوكبة الجبار إلى الظهور فجرًا مؤشرًا فلكيًا مبكرًا على اقتراب تبدل الفصول فى النصف الشمالى من الأرض ما يجعلها محط اهتمام هواة الفلك الذين اعتمدوا عبر العصور على النجوم كعلامات موسمية.