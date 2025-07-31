شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمر صحفى اليوم حول انتخابات مجلس الشيوخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام والصحف لحضور وقائع المؤتمر الصحفي، الذى يعقده القاضي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس.

ويعقد المؤتمر بمقر الهيئة اليوم الخميس الساعة الخامسة مساءً لاطلاع الرأي العام على مدي جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.