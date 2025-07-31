شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستمر محافظة القاهرة فى استقبال التحويلات المدرسية إلكترونياً، حتى الجمعة الموافق 15 أغسطس 2202، للعام الدراسي 2025 -2026، ويمكن التقدم على اللينك التالي : https://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers

وفي السياق ذاته، اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2025/ 2026 ليكون بحد أدنى 230 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة.

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، أنه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك.

كما اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى ( صناعى ، تجارى ، فندقى ، زراعى ) للعام الدراسى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.