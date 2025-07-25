شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية في طرابلس تنفى نية الولايات المتحدة لنقل سكان غزة لليبيا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن "الادعاءات بأن الولايات المتحدة تسعى إلى نقل سكان غزة إلى ليبيا هي ادعاءات تحريضية وكاذبة تمامًا."

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد ذكر وفي وقت سابق أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد بارنياع، زار واشنطن للحصول على مساعدة الولايات المتحدة في إقناع بلدان باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة.

وذكر الموقع أن بارنياع أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بأن إسرائيل تتواصل مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا على وجه الخصوص بهذا الصدد، وأن الدول الثلاث عبرت عن انفتاحها على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة.

وقد حذرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي من الزج باسم ليبيا في مخططات تهجير الفلسطينيين وتدين سياسة التجويع الجماعي بحق سكان غزة، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الإعلامية والاستخباراتية المتداولة، بشأن مساع تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بجهاز "الموساد"، بالتنسيق مع بعض الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لإقناع عدة دول باستقبال عدد من أبناء الشعب الفلسطيني المهجرين قسرًا من قطاع غزة، ومن بين هذه الدول ليبيا.

وجددت اللجنة موقفها الثابت، والذي عبرت عنه في بيانات سابقة برفض أي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددة بشكل قاطع الزج باسم الدولة الليبية في أي مخططات مشبوهة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية.