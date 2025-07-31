شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب بإعلان رئيسى وزراء كندا ومالطا الاعتراف بدولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا عزم بلديهما الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة في سبتمبر المقبل.

وثمنت المملكة هذه القرارات الإيجابية التي ترسخ مسار حل الدولتين، وتؤكد توافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدد المملكة دعوتها لبقية الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوات الجادة الداعمة للسلام.



ومن جهة أخرى، أعربت السعودية، عن ترحيبها بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: "تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لاتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، "إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد"، كما أكد أن "الوقت المناسب للاعتراف بفلسطين هو الآن لأنه سيكون له أكبر تأثير".

كما رحبت دولة الكويت بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارنى، عزم بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين الشقيقة ودعمها لحل الدولتين.

وكانت الكويت قد رحبت أيضا بإعلان رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، عزم بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين الشقيقة ودعمها لحل الدولتين.

وأشادت دولة الكويت، وفقا لبيان لوزارة خارجيتها ، بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها المساهمة في تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الكويت ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.