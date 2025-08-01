مسقط: الاعتراف بدولة فلسطين ترجمة للإرادة الدولية لحل الدولتين

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 02:24 صباحاً كتب شريف احمد - أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بإعلان رئيس الوزراء الكندي ورئيس الوزراء المالطي، عزم بلديهما الاعتراف بدولة فلسطين.

وثمنت سلطنة عُمان -في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم- هذا الحراك الدبلوماسي، الذي يشكل إجراءات ملموسة وجادة نحو تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وترجمة عملية للإرادة الدولية لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تحقيقًا للسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

ترحيب سعودي

رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا عن عزم بلديهما على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "تُشيد المملكة بهذه القرارات الإيجابية التي ترسّخ مسار حل الدولتين، وتؤكد توافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدد المملكة دعوتها لبقية الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوات الجادة الداعمة للسلام".