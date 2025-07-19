شكرا لقرائتكم خبر عن من تورم القدمين إلى التعب المستمر.. علامات تلف الكلى والان مع تفاصيل الخبر

الكلى تعمل على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، ومع ذلك، عندما تبدأ الكلى بالتعطل، قد تكون العلامات خفية، وغالبًا ما يتم تجاهلها حتى يتفاقم الضرر.وفقا لموقع" onlymyhealth"، فهم العلامات المبكرة لتلف الكلى يمكن أن يساعد في التدخل والعلاج في الوقت المناسب، إليك بعض الأعراض التي يجب ألا تتجاهلها أبدًا:

تورم في القدمين

واحدة من أقدم العلامات وأكثرها وضوحا خلل في وظائف الكلى هو تورم، خاصةً في القدمين والكاحلين وحتى الوجه، ويحدث هذا لأن الكلى هي العضو الرئيسي المسئول عن إخراج الأملاح والماء، ومع تراجع وظائفها، يتراكم الماء في الجسم مع تسرب البروتين في البول، مما يؤدي إلى تورم في أجزاء الجسم الأخرى، مثل القدمين والكاحلين، إذا لاحظتَ انتفاخًا مستمرًا حول قدميك أو أسفل ساقيك، خاصةً في الصباح أو بعد فترات طويلة من الجلوس، فقد يكون الوقت مناسبًا لاستشارة الطبيب.

الغثيان المستمر

عندما تبدأ الكلى بالاختلال الوظيفي، يُحتمل تراكم السموم والفضلات في مجرى الدم، مما قد يُسبب مشاكل هضمية كالغثيان أو حتى القيء، هذه هي طريقة الجسم في الاستجابة للسمية الداخلية الناتجة عن اختلال وظائف الكلى.

فقدان حاسة التذوق للطعام

على الرغم من ارتباط فقدان حاسة التذوق بأعراض كورونا لفترة طويلة، إلا أنها قد ترتبط أيضا بتلف الكلى أحيانًا، حيث يُبلغ الكثيرون عن طعم معدني في الفم أو فقدان كامل للشهية، يحدث هذا بسبب تراكم الفضلات في الدم، مما قد يُؤثر على حاسة التذوق ويُقلل من الرغبة في تناول الطعام، مما يُسهم في فقدان الوزن.

زيادة معدل التبول الليلي

إذا وجدت نفسك تستيقظ عدة مرات ليلاً للتبول، فقد يكون ذلك مؤشراً على ضعف وظائف الكلى، فعندما تتضرر الكلى، تتأثر قدرتها على تركيز البول، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجه، ورغم أن هذا قد يكون ناتجاً أيضاً عن حالات أخرى مثل داء السكر أو مشاكل البروستاتا، فمن الأفضل عدم تجاهله.

صداع مستمر

ارتفاع ضغط الدم سبب ونتيجة لتلف الكلى، عند اختلال وظائف الكلى، تعجز عن تنظيم ضغط الدم بفعالية، مما يؤدي إلى صداع متكرر أو شديد، إذا كانت قراءات ضغط الدم لديك مرتفعة باستمرار ومصحوبة بصداع، فقد يكون ذلك مرتبطًا بصحة كليتك.

آلام العظام وآلام العضلات

يؤثر ضعف وظائف الكلى على توازن المعادن في الجسم، وخاصة الكالسيوم والفوسفات، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان المعادن من العظام، مما يؤدي إلى آلام العظام وزيادة خطر الكسور، إضافةً إلى ذلك، قد يُسبب اختلال توازن الإلكتروليتات، وخاصةً انخفاض مستويات الكالسيوم أو ارتفاع مستويات الفوسفات، تقلصات أو آلامًا عضلية.

التعب المستمر

التعب، رغم أنه عرض غير محدد، إلا أنه عند استمراره قد يشير إلى ضعف الكلى، مضيفًا أن الكلى أعضاء مهمة تساهم في إنتاج الهيموجلوبين، لذا يبدأ فقر الدم بالظهور مع بدء فشل الكلى، مما قد يؤدي إلى التعب، تنتج الكلى السليمة هرمونًا يُسمى إريثروبويتين يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء (RBCs) التي تحمل الأكسجين. عندما تتراجع وظائف الكلى، ينخفض مستوى هذا الهرمون، مما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وفي النهاية إلى فقر الدم، وينتج عن ذلك شعور دائم بالتعب والضعف وقلة التركيز.

اختبارات لتقييم صحة الكلى

وفقًا للتقرير، هناك اختباران بسيطان، سهلا المنال واقتصاديان، يمكنهما المساعدة في الكشف عن مشاكل الكلى في مرحلة مبكرة. وهما:

الكرياتينين في المصل.

نسبة البروتين والكرياتينين في البول (في عينة بول موضعية).