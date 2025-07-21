شكرا لقرائتكم خبر عن الحضانات فى بريطانيا تطبق بروتوكولات وقائية للحد من إصابات الحصبة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت دور الحضانة البريطانية في تطبيق بروتوكولات وقائية، تشبه التي تم تطبيقها في أعقاب جائحة كورونا، للحد من انتشار إصابات الحصبة بين الأطفال.

ووفقا لموقع "الجارديان"، اتجهت حضانات الأطفال إلى تطبيق أدوات التحكم في العدوى، وتكثيف عمليات التنظيف، مع تجاوز حالات العدوى بالحصبة في إنجلترا 500 حالة حتى الآن هذا العام، ووفاة طفل واحد.

ومع تزايد الحالات وانخفاض معدلات التطعيم في بعض أجزاء البلاد بشكل مقلق، تعمل دور الحضانة على إعادة تطبيق تدابير مكافحة العدوى التي تم استخدامها آخر مرة أثناء الوباء، للحفاظ على سلامة الأطفال وتخفيف مخاوف الآباء.

وقال آدم رولز، والد طفلة تبلغ البالغة من العمر عامين، وترتاد حضانة أطفال في جنوب شرق لندن، أنه تم تسجيل أربع حالات إصابة بالحصبة مؤخرا بين أطفال الحضانة، ورغم أن ابنته مُطعَّمة بالكامل، إلا أنه من المقرر أن يبدأ ابنه، البالغ من العمر ستة أشهر، في الالتحاق بالحضانة قبل عيد ميلاده الأول، حين يكون مؤهلًا لتلقي أول جرعة من لقاح الحصبة.

وأعرب رولز عن قلقه من عودة الإصابات بالحصبة، وحاول تأجيل مكان ابنه في الحضانة حتى يتلقى التطعيم، لكن قيل له إن ذلك سيكلفه مكانه، لكن الحضانة أكدت أنها طبقت بروتوكولات صارمة، مثل فصل الأطفال القادرين على المشي عن غير القادرين على المشي للحد من انتشار العدوى، وأعادت تطبيق مستويات النظافة المتبعة في ظل جائحة كوفيد.

وقالت ميلاني بيلشر، من تحالف السنوات المبكرة، الذي يمثل مقدمي الخدمات، إن دور الحضانة مجهزة للتعامل مع تفشي المرض بعد جائحة كوفيد، وبدأت بتطبيق إجراءات مماثلة لمكافحة العدوى. وأضافت: "إنهم يتبعون جميع ممارسات النظافة الجيدة، وموظفوهم مزودون بمعدات الوقاية الشخصية، ومآزر وقفازات، وبعض المؤسسات لا تزال تحتفظ بالكمامات"، "إنهم يبذلون قصارى جهدهم، مع الحرص على عدم تخويف الأطفال أيضًا".

وقال خبراء إن الإقبال على لقاح الحصبة انخفض جزئيًا بسبب المعلومات المضللة عبر الإنترنت، وتفويت المواعيد أثناء الوباء، والوصول المحدود إلى مواعيد الطبيب العام، ووقد تم الاستشهاد بانتظام بعدم قدرة الآباء على أخذ إجازة من العمل لإحضار أطفالهم إلى موعد التطعيم، أو عدم قدرتهم على تحمل تكاليف النقل للوصول إلى هناك، كأسباب لعدم حصول الأطفال على جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

وقال البروفيسور مات أشتون، مدير الصحة العامة في ليفربول ، حيث تبلغ نسبة التطعيم ضد الحصبة 73% مقارنةً بـ 84% في جميع أنحاء إنجلترا.