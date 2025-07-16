انت الان تتابع خبر السوداني يختتم زيارته الى نينوى.. هذا ما تضمنته والان مع التفاصيل
- افتتاح مطار الموصل الدولي بعد إعادة تأهيله وتطويره.
- اطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مصفى نينوى بطاقة 70 ألف برميل يومياً.
- إطلاق العمل بتوسعة محطّة القيارة بالدورة المركبة، لتصبح الطاقة الإنتاجية الكلية 1125 ميكاواط.
- إطلاق الأعمال التنفيذية للمرحلة الثانية لمشروع الطريق الحولي والجسر السابع على نهر دجلة في الموصل.
- تفقد مستشفى طوارئ أم الربيعين سعة 100 سرير في الجانب الأيمن للموصل.
- القيام بجولة في سوق السراي وسط الموصل، ولقاء مجموعة من المواطنين.
- متابعة ميدانية لمشروع تطوير الواجهة النهرية للمدينة القديمة في الموصل.
- افتتاح فندق رامادا بلازا السياحي.
- زيارة جامعة الموصل ولقاء نخب أكاديمية ووجهاء وشيوخ عشائر وممثلي منظمات ونقابات.
- لقاء شيوخ ووجهاء عشائر شمر وعدد من عشائر المحافظة.