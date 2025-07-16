انت الان تتابع خبر السوداني يختتم زيارته الى نينوى.. هذا ما تضمنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اختتم زيارته الى محافظة نينوى والتي تضمنت ما يأتي:- افتتاح مطار الموصل الدولي بعد إعادة تأهيله وتطويره.

- اطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مصفى نينوى بطاقة 70 ألف برميل يومياً.

- إطلاق العمل بتوسعة محطّة القيارة بالدورة المركبة، لتصبح الطاقة الإنتاجية الكلية 1125 ميكاواط.

- إطلاق الأعمال التنفيذية للمرحلة الثانية لمشروع الطريق الحولي والجسر السابع على نهر دجلة في الموصل.

- تفقد مستشفى طوارئ أم الربيعين سعة 100 سرير في الجانب الأيمن للموصل.

- القيام بجولة في سوق السراي وسط الموصل، ولقاء مجموعة من المواطنين.

- متابعة ميدانية لمشروع تطوير الواجهة النهرية للمدينة القديمة في الموصل.

- افتتاح فندق رامادا بلازا السياحي.

- زيارة جامعة الموصل ولقاء نخب أكاديمية ووجهاء وشيوخ عشائر وممثلي منظمات ونقابات.

- لقاء شيوخ ووجهاء عشائر شمر وعدد من عشائر المحافظة.

