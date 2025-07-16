انت الان تتابع خبر 56 مُستثنى.. المفوضية تحدد موعد قرعة أرقام القوائم الانتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير، للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، إن "عملية القرعة الخاصة بتسلسل الكيانات السياسية ستجري في الخامس من آب المقبل، وتشمل التحالفات والأحزاب والقوائم الفردية، وسيتم تعميم الرقم الذي تحصل عليه الكتلة على جميع المحافظات".



وأضاف، أن "تسلسل المرشحين ضمن القوائم يُحدد من قبل الكيانات نفسها، في حين تشمل القرعة أيضًا المرشحين الأفراد"، مشيرًا إلى، أن "بعض الأرقام المثيرة للجدل التي تم استخدامها سابقًا مثل الرقم 56، تم استثناؤها من القرعة الحالية لرفع الحرج عنها".

