انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكرستاني: نرفض تسييس قانون الحشد الشعبي واستخدامه انتخابياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدوبرداني خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحكومة الاتحادية كانت ملتزمة بإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان حتى في ظل جائحة كورونا وتعطل الدوائر، متسائلًا عن سبب ربطها اليوم بالإيرادات".وتابع، ان "استحقاقات الإقليم تبلغ نحو 900 مليار دينار، وعلى وزارة المالية استقطاع ما تريده منها والذي يبلغ قرابة 120 مليار دينار ومن ثم إرسال المتبقي إلى حكومة الإقليم".

وأضاف أن "وزيرة المالية بإمكانها خصم إيرادات المنافذ الحدودية من إجمالي مبلغ الرواتب، دون المساس بحقوق الموظفين".

وانتقد الدوبرداني "منع دخول الخضار المزروع في الإقليم إلى بقية المحافظات العراقية"، معتبرًا ذلك قرارًا غير عادل ويضر بالاقتصاد المحلي".

و أشار إلى ان "اانواب الكرد حضروا القراءة الأولى لقانون الحشد الشعبي"، مشددًا على أن "طرح القانون في هذا التوقيت تقف خلفه دوافع انتخابية بحتة".

وبيّن أن "إقالة محافظ واسط تقع ضمن صلاحيات مجلس المحافظة، وليس البرلمان"، مؤكدًا أنه "وصلت لنا معلومات مسبقة حول عرض قوانين مهمة فور اكتمال نصاب الجلسة البرلمانية اليوم".