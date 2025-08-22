انت الان تتابع خبر أول رد من حكومة الإقليم على اشتباكات السليمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " التوترات والاشتباكات في السليمانية تستهدف أمن واستقرار إقليم كردستان".

وأضاف "على الجميع أن يدركوا ذلك ويوقفوا هذه الاشتباكات فورًا، ويتجنبوا أن يكون شباب هذا البلد ضحايا"، مشددا على ضرورة "حل أي مشاكل أو خلافات بالطرق القانونية".

واكد "انني أعمل مع جميع الأطراف لإنهاء هذه التوترات ومنع إراقة الدماء والعنف".