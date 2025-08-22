اليابان | هكذا تتغلب على الحر.. منتجات مبتكرة لصيف اليابان الحار

سياحة وسفر

تكنولوجيا 22/08/2025

في بلاد الشمس المشرقة، حيث تتحول أيام الصيف إلى لوحات من الحر الشديد والرطوبة العالية، يبحث الجميع عن وسائل مبتكرة ومنعشة لمواجهة القيظ. ومن بين هذه الوسائل تبرز منتجات التبريد اليابانية التي غزت القلوب قبل الأسواق، لتصبح الرفيق الأمثل في مواجهة لهيب الصيف. اليوم نأخذكم في جولة للتعرف على أكثر هذه المنتجات شعبية وانتشارًا في اليابان.

البقاء باردًا

إنه الصيف في اليابان، والجو حار. مع ازدياد شدة الحرارة كل عام، تتفنن الشركات في ابتكار أدوات تساعد السكان على مقاومة الحر. إليكم نظرة على بعض منتجات التبريد الأكثر شعبية المتوفرة في الأسواق اليوم.

مبردات الرقبة

تُعد مبردات الرقبة وسيلة عملية وبأسعار معقولة للتغلب على الحرارة، وهي لا تعتمد على البطاريات. تعمل هذه المبردات وفقًا لنفس مبدأ أكياس الثلج المستخدمة للأغذية، لكنها مملوءة بمادة سائلة خاصة تتجمد عند درجة حرارة 28 مئوية في الأنواع الأكثر شيوعًا. يمكن إعادة تجميد هذه المادة بغمر المبرد في الماء البارد أو بمجرد وضعه في غرفة مكيفة، مما يعني أنه حتى إذا ارتفعت حرارة المبرد أثناء التنقل في الخارج، يمكن استعادة برودته داخل مقهى أو مكان داخلي آخر.

يُفضل العديد من المستخدمين تبريد هذه الأجهزة في الثلاجة أو الفريزر قبل الاستخدام، لكن حتى في درجات حرارة الغرفة المرتفعة، توفر مبردات الرقبة راحة من خلال تبريد الرقبة وأوعيتها الدموية الرئيسية، مما يخفض درجة حرارة الجسم بكفاءة. عند استخدامها في درجات حرارة أقل برودة، تكون آمنة للأطفال وكبار السن أيضًا.



مبردات الرقبة مشهد شائع في اليابان هذا العام (© بيكستا)

مراوح محمولة

بدأت المراوح المحمولة تنتشر في اليابان حوالي عام 2018، بعد أن اكتسبت شعبية في الصين وكوريا الجنوبية. في البداية، كانت مجرد نسخ مصغرة من المراوح التقليدية، لكنها تطورت تدريجيًا لتشمل ميزات جديدة. في العام الماضي، أثارت المراوح المزودة بـ”ألواح تبريد“ ضجة كبيرة. هذه الألواح عبارة عن صفائح معدنية تستخدم تقنية التبريد بيلتييه (Peltier) لخفض درجة الحرارة بسرعة بحوالي 13 درجة مئوية عند ملامستها للرقبة، مما يعزز تأثير نسيم المروحة بشكل قوي.



مروحة مزودة بلوح تبريد دائري (يسار) ومروحة بدون يدين يمكن تثبيتها على مظلة أو حزام حقيبة ظهر (بإذن من إليكوم)

مناشف ومناديل التبريد

للتخلص من شعور العرق بعد الوصول إلى المحطة أو المكتب أو المدرسة، يستخدم العديد من الأشخاص مناشف أو مناديل تبريد لا تزيل العرق فحسب، بل توفر أيضًا تبريدًا بالتبخر بفضل مكوناتها الكحولية. تحتوي هذه المنتجات عادةً على المنثول أو مكونات أخرى ذات رائحة منعشة. إنها طريقة بسيطة لاستعادة الانتعاش بعد قضاء وقت في الحرارة، لكنها قد لا تكون مناسبة للأطفال أو الأشخاص ذوي البشرة الحساسة.



مجموعة متنوعة من المناشف والمناديل المبللة المبردة متوفرة في متاجر التجزئة والصيدليات في جميع أنحاء المدينة. (© Nippon.com)

(النص الأصلي باللغة اليابانية من إعداد Nippon.com، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)