عروس 2025: خيارات مكياج عروس ستخطف الأنظار نحوك!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 10:20 صباحاً - خيارات مكياج عروس 2025 متعددة ومتنوعة، ما يضمن لها طلة رومانسية حالمة في يومها الكبير تخطف الأنظار يومها، من المكياج الناعم بلمسات مشرقة إلى المكياج الخفيف الذي يحاكي لون البشرة، إلى المكياج الفخم بأسلوب فخم، يمكنك أن تختاري ما يناسب ذوقك وشخصيتك في يوم زفافك، لتكوني عروس الموسم الأكثر جمالاً وجاذبية، فتخلدي هذه المناسبة بأجمل الصور.

فإذا كنت تتحضرين لليوم الكبير، نقدم لك من "الخليج 365" أجمل أساليب مكياج عروس 2025 التي تضمن لك إطلالة ساحرة كالأميرات تخطفين بها الأنظار من حولك.

تحضيرات ما قبل مكياج العرس بأشهر

من عرض موريلي Morilee-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لتحصلي على مكياج عروس مثالي يبرز جمالك الطبيعي ويمنحك مظهراً متألقاً يدوم طوال اليوم، لا بدّ من أن تبدئي التحضيرات اللازمة قبل موعد الزفاف بأشهر، لضمان بشرة ناعمة، نضرة وخالية من الشوائب، ومن أولى الخطوات التي ينبغي الالتزام بها، تحديد موعد مبكر مع خبيرة تجميل تثقين بها لتجربة أنواع مختلفة من المكياج ومعرفة ما يليق بملامحك ولون بشرتك، مع التأكد من اختيار المستحضرات المناسبة لنوع بشرتك، كذلك، احرصي على إجراء جلسات تنظيف عميق للبشرة مرة كل شهر، لتخليصها من الرواسب والخلايا الميتة وتفتيح المسام، ولا تترددي في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، غني بالخضار والفواكه والماء، لتعزيز إشراقة بشرتك من الداخل نحو الخارج، كما يُفضّل تجنّب استخدام مستحضرات جديدة قبل الزفاف مباشرة، لتفادي أي تفاعلات جلدية غير متوقعة.

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ما هو روتين البشرة قبل مكياج العرس؟

من عرض أماركا Amarca-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في الأيام القليلة التي تسبق الزفاف، احرصي على اتباع روتين عناية بالبشرة يومي ومكثف، لتحصلي على قاعدة مثالية لتطبيق المكياج، نظّفي وجهك صباحاً ومساءً بغسول لطيف يناسب نوع بشرتك، وطبّقي بعدها تونرْ قابضاً للمسام لتحضير البشرة للترطيب، استخدمي سيرومْ يحتوي على مكونات مرطّبة مثل حمض الهيالورونيك أو النياسيناميد لتغذية البشرة، ثم مرطّباً بتركيبة خفيفة تعزز الليونة وتمنحك لمسة ناعمة، أما في الليل، فطبّقي ماسكات ترطيب عميق مرتين على الأقل في الأسبوع، وركّزي على استخدام كريم العين لترطيب محيط العين ومنع الانتفاخات والهالات، لا تنسي تطبيق واقي الشمس يومياً، حتى في الأيام الغائمة، لتحمي بشرتك من الأشعة الضارة التي قد تسبب الاحمرار أو التصبغات، بهذه الخطوات البسيطة، ستحصلين على بشرة مثالية تشعّ نضارة وجاهزة لاستقبال مكياج العروس بكل ثقة وجمال.

خيارات مكياج عروس 2025 بين الفخامة والنعومة

مكياج عروس فخم بأسلوب السموكي القوي

من عرض رومونا كيفيزا Romona Keveza-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



المكياج السموكي هو المكياج الأيقوني الذي يمكن اعتماده في كل زمان ومكان؛ إذ إنه موضة المكياج الخالدة التي تحجز مكانة لها في كل موسم، ولعروس 2025، التي تميل إلى المكياج الفخم بنغمات قوية وحادة، بإمكانها أن تتألق في يوم زفافها بطلة ساحرة تخطف الأنظار، من خلال اعتماد مكياج فخم بأسلوب السموكي، يرتكز على دمج ظلال العيون الرمادية مع ظل العين الأسود، على أن يتم دمجها بأسلوب بارز يطغى عليه اللون الأسود فوق الجفن السفلي وتحت العين، بحيث تكون العيون نقطة الارتكاز في مكياج العروس، مع إضافة لمسة فضية لامعة عند الزاوية الداخلية للعين، لإضفاء إضاءة جذابة إليها، إلى جانب الرموش المستعارة البارزة، وتحديد الخط المائي للعين بالكحل الأسود، أما أحمر الشفاه فاعتمديه بتركيبة كريمية باللون الوردي الخافت، فيكون مكياجك متناسقاً ومتوازناً، على أن تعتمدي تغطية متوسطة للبشرة، واجعلي البلاش المشمشي واضحاً على الخدود لجعل وجهك أكثر حيوية وإشراقاً.

مكياج عروس ناعم بلمسات مشرقة

من عرض ساريه نوري Sareh Nouri-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



سواء كانت بشرتك سمراء أو بيضاء، يمكنك أن تتألقي في اليوم الكبير بمكياج ناعم يخطف القلوب، يبرز ملامحك بأسلوب بسيط من دون أن يغيرها، ويخفي العيوب والشوائب، على أن تحرصي على اختيار درجات الألوان التي تتناغم مع لون بشرتك، فإذا كانت بشرتك بيضاء فيُفضّل اختيار كريم أساس بتركيبة خفيفة وبدرجة قريبة جداً من لون الجلد الطبيعي، أما إذا كانت بشرتك سمراء فاختاري كريم أساس بتركيبة متوسطة تميل إلى الذهبي أو البرونزي المتوهج، أما مكياج العيون فاجعليه مرتكزاً على ظلال العيون الباستيل الخوخية، بحيث يتم تطبيقها على الجفن وكسرة العين، مع تطبيق لمسة رمادية خفيفة على الطرف الخارجي للجفن العلوي، كثفي الرموش بطبقات عدة من الماسكرا أو استخدمي الرموش المستعارة التي تحاكي طول رموشك الطبيعية، ولا تصقلها لضمان راحة تامة طوال اليوم.

وبالنسبة إلى أحمر الشفاه فاعتمديه لامعاً باللون الخوخي الأغمق، ما يبرز شفتيك ويجعلهما تبدوان أكبر حجماً وأكثر امتلاءً، وأنهي مكياجك بلمسة بلاش باللون الخوخي على الخدين.

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مكياج عروس خفيف بدرجات النيود التي تحاكي لون البشرة

من عرض هيدبيسز Headpieces-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



أما إذا كنت من متبعات الأسلوب الطبيعي في تطبيق المكياج، فيمكنك في يومك الكبير أن تتألقي كالأميرات في يوم زفافك بمكياج خفيف يحاكي ملامحك الطبيعية، بحيث تبدو بشرتك طبيعية من الداخل وعيناك واسعتين ومشرقتين، احرصي على اعتماد طبقة خفيفة جداً من كريم الأساس بلون قريب إلى لون بشرتك، أيضاً استخدمي ظل العين النيود الذي يتناغم مع لون بشرتك، بحيث لا يجعل إطلالتك باهتة بل مشرقة، وظللي به كامل الجفن العلوي، على أن تختاريه بتركيبة كريمية، وقومي برسم خط أيلاينر بني خفيف عند الطرف الخارجي للجفن العلوي، ما يجعل العين مفتوحة وأكثر اتساعاً، ضعي طبقات عدة من الماسكرا المطولة والمكثفة للرموش، وإن رغبت يمكنك اعتماد الرموش المستعارة البارزة قليلاً، أما أمر الشفاه فطبقيه باللون النيود الوردي المات، مرري البلاش البرونزي الفاتح على الخدود لمنح وجهك توهجاً طبيعياً.

نصيحة أخيرة لعروس 2025

في يومك الكبير، لا تبحثي فقط عن مكياج جميل بل عن إطلالة تشبهك وتعكس شخصيتك وتعزّز ثقتك بنفسك، سواء اخترتِ المكياج الفخم أو الناعم أو الطبيعي، الأهم أن تشعري بأنك الأجمل والأقرب إلى نفسك، تذكّري أن المكياج هو مجرّد تفصيل، أما إشراقتك الحقيقية فتنبع من داخلك... من الحب والفرح الذي يملأ قلبك في هذا اليوم المنتظر.