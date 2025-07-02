إليك توقعات برج العَقْرَب لشهر يوليو 2025 بأسلوب مبسّط ودقيق:

نظرة عامة

الطالع الفلكي العام يشير إلى مزيج بين نتائج "متوسطة إلى ضعيفة قليلًا" في الكثير من النواحي—بسبب وجود الشمس في بيت الحظوز الثاني، ومريخ القوي لكنه يميل للصراع

.رغم ذلك، تظهر فرص عابرة لأهدافك، ومن أبرزها دعم جويبيتر (المشتري) في البيت الثامن مما يساهم في تحسن مالي محدود .

العمل والمال

العمل: بدايات الشهر تحمل ضغط وتحديات في مكان العمل، لكنك قادر على إنجاز المهام الحالية، وإن لم تكن مناسِبة لبدء مشاريع جديدة .

المال: فرص أرباح خفيفة أو دعم من الخارج، لكن الربح لن يكون منظّمًا دائمًا. تأخير في المستحقات قد يحدث

العلاقات والعاطفة

عائلية: الحوار البسيط يُعدّ في صالحك في الأوقات المضطربة

.عاطفيًا: توازن بين الهدوء فجأة والانفجارات العاطفية، مع فرص واضحة في النصف الثاني من يوليو لإعادة إشعال العلاقة، خاصة حوالي 10 و24 يوليو .

الصحة والنفسي

المستوى النفسي مستقر عمومًا، لكن الإرهاق الجسدي وارد لدى البعض—خاصة في الصدر أو الظهر—ينصح بالحذر وبعض الراحة .

مواعيد فلكية مهمة

التاريخ الحدث

بداية يوليو بداية متعبة في العمل، لكن فرصة لكتابة أهداف واضحة

4–7 يوليو دخول المشتري/الشمس بيت الحظ الثامن—يمثل بداية لفترة تعلم أو استشارة

7 يوليو أورانوس يدخل الثامن—يشير إلى تغييرات مالية غير متوقعة

10 يوليو اكتمال القمر في الجدي—لحظة حاسمة في المال والكلام العائلي

17–18 يوليو عطارد يدخل الحركة التراجعية—تجنب توقيع عقود أو قرارات كبيرة

22 يوليو دخول الشمس إلى الأسد—يزيد من ظهورك المهني وتلقيك للانتباه

24 يوليو القمر الجديد في الأسد—وقت ممتاز للانطلاق وتصميم هدف جديد

نصائح عملية

ركّز على إدارة ما لديك من مهام حاليًا بدلاً من البدء بمشاريع جديدة.

اجعل ميزانيتك مرنة وابتعد عن القروض المتسرعة.

نَمّي مهاراتك المهنية، فالفرص قادمة لكن تحتاج استعداد.

حافظ على صفاء ذهني (مشي، تأمل، تمارين خفيفة) لتقليل الضغوط.

خلاصة

يوليو مهم لعشاق برج العقرب لكنّه يتطلب حذرًا وذكاءً.

التحدّي يكمن في الضغوط المهنية والأمور المالية غير المستقرة، لكن ارسم طريقك بشكل واعٍ وستبدأ انتفاضاتٍ مهمة تبدأ من النصف الثاني من الشهر.