توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 05 تموز إلى الجمعة 11 تموز 2025

مهنيا: الشخصية والتألق والانتصار المهني اخبار مهمة جدا تشجع على تحسين الامور والمفاوضات والدبلوماسية حاول ان تستغل هذه الطاقة الايجابية وتوظيفها في المكان الصحيح لكن ايضا يسجل هذا الاسبوع حدث فلكي مهم هو انتقال اورانوس الى الجوزاء بعد ان امضى سبع سنوات في الثور ما يجعلك تفكر جديا في تغيير في حياتك المهنية والصحية قرارات يجب ان تتخذها بدون تباطأ لكن بتصرف حكيم وموضوعي

عاطفياً: تعيش اجواء عاطفية وعائلية واوضاعا ممتازة لتعزيز الروابط وتقريب وجهات النظر تحت تاثيرات الزهرة من برج الجوزاء وقد تشعر بالحنين الى الماضي ولحظاته الحميمية. لن يخيب الحظ أملك ولا سيّما إذا كانت علاقتك متينة. اما العازب فهو على موعد مع فترة زمنية ناشطة اجتماعيا وفرص للتعارف وللتقارب وربما تعرف لقاء مميزًا من دون سابق تدبير