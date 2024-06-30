الارشيف / اخبار السعوديه

بالصور.. عروض مرئية توعوية عن أضرار المخدرات بمعرض "الداخلية"

0 نشر
واس - الرياض  0 تبليغ

  • بالصور.. عروض مرئية توعوية عن أضرار المخدرات بمعرض "الداخلية" 1/3
  • بالصور.. عروض مرئية توعوية عن أضرار المخدرات بمعرض "الداخلية" 2/3
  • بالصور.. عروض مرئية توعوية عن أضرار المخدرات بمعرض "الداخلية" 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عروض مرئية توعوية عن أضرار المخدرات بمعرض "الداخلية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتعرف زوار معرض وزارة الداخلية على أساليب التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتستعرض المديرية العامة لمكافحة المخدرات، جهود المملكة لإحباط محاولات تهريب المخدرات بأنواعها المختلفة إلى المملكة وترويجها.
معرض

أضرار المخدرات

وتقدم المديرية، عروضًا مرئية توعوية لأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، وإبراز جهودها في القبض على مهربي ومروجي المخدرات، بضربات استباقية لتعطيل شبكات تهريب وترويج المخدرات، داخليًا وخارجيًا.
هذا بالإضافة إلى تعزيز دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن عمليات التهريب والترويج عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) بعدة لغات.
أو البريد الإلكتروني [email protected] ومن خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
معرض

معرض وزارة الداخلية

ويستمر معرض وزارة الداخلية حتى الأحد (30 يونيو 2024)، بمشاركة قطاعات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والأمن العام.
ويأتي ممثلاً في شرطة منطقة الرياض والإدارة العامة لدوريات الأمن، والمديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا