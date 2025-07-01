السعودية | المركز الوطني للأرصاد: مؤشرات أولية لأمطار على عدة مناطق جنوب وغرب المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مؤشرات أولية تشير إلى احتمال هطول أمطار خلال الأسبوع المقبل، على عدد من الخليج 365 الجنوبية، والغربية من المملكة، وفقًا لما أظهرته مخرجات النموذج العددي السعودي.

وأوضح المركز أن الفرص المطرية تتركز على المرتفعات التابعة لمناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، بالإضافة إلى أجزاء من منطقة نجران.

وتأتي هذه التوقعات في إطار المتابعة المستمرة للأحوال الجوية الموسمية، التي تشهد عادةً نشاطًا في تكوّن السحب الركامية خلال فترات الصيف، لا سيما على الخليج 365 الجبلية المرتفعة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط