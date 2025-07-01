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السعودية | وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني

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سارة السيد 0 تبليغ

  • السعودية | وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني 1/2
  • السعودية | وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

تسلّم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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