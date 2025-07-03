السعودية | بحضور مساعد وزير التعليم .. وزارة التعليم وجمعية المودة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز القيم الأسرية في جميع المراحل التعليمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقّعت وزارة التعليم مذكرة تفاهم مع جمعية المودة للتنمية الأسرية ضمن مشاركتها في معرض ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب، بهدف ترسيخ القيم والمهارات الأسرية والحياتية لدى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية محمد بن علي آل رضي أن الاتفاقية تسعى لبناء منظومة متكاملة لتعزيز ثقافة الأسرة، وتشجيع الطلاب على إنتاج أفلام قصيرة توعوية باستخدام أدوات مبتكرة.

وتتضمن الاتفاقية مجموعة من المبادرات، أبرزها برنامج “تحدي غرس القيم” الذي يستهدف طلاب الجامعات لإنتاج أفلام قصيرة توعوية حول القيم الأسرية مثل بر الوالدين وصلة الرحم وآداب الحوار، ويشمل البرنامج تدريبًا مكثفًا ومسابقة وطنية تُعرض عبر منصة يوتيوب ويتم تكريم أفضل 6 أفلام. وفي موسمه الثالث، يستهدف البرنامج أكثر من 1000 طالب وطالبة من 10 جامعات، موزعين على 200 فريق سينتجون 200 فيلم قصير، بجهود تطوعية تتجاوز 50 ألف ساعة، في 13 منطقة إدارية، بهدف الوصول إلى 10 ملايين مشاهدة. كما تشمل الاتفاقية مبادرات نوعية أخرى مثل مخيم “رواد القيم” الموجّه لطلاب وطالبات المدارس، وبرنامج “أسس الحياة الأسرية 101” لتثقيف طلاب الجامعات والمدارس الثانوية حول المبادئ الأساسية لبناء أسرة مستقرة ومتزنة، ويستهدف 1500 طالب وطالبة، إلى جانب برنامج تأهيل الموجّه الطلابي كممارس إرشاد أسري، الذي يهدف إلى تمكين الكوادر التعليمية من دعم الطلاب وتوجيههم نحو حياة أسرية متزنة.

واختتم آل رضي بالتأكيد على التزام الجمعية بتطوير وعي الشباب، مشيرًا إلى أن برامج الجمعية استفاد منها أكثر من 7150 شابًا وشابة خلال 8 سنوات، في إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع مزدهر ومستقر.

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