السعودية | قوات الدفاع الجوي تدشن أول سرية من نظام “الثاد”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي “الثاد”، بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها، وتنفّيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل أراضي المملكة، وذلك خلال حفل أقيم في معهد قوات الدفاع الجوي بمحافظة جدة، بحضور معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو.

وسلّم معاليه خلال الحفل علم السرية إلى قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى، إيذانًا بدخولها الخدمة الرسمية ضمن منظومات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

ويأتي تدشين هذه السرية ضمن مشروع “الثاد” الدفاعي، والذي يهدف إلى تعزيز جاهزية قوات الدفاع الجوي، ورفع قدراتها في مجال حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، بما يسهم في دعم أمن المصالح الإستراتيجية للمملكة.

يُذكر أن قوات الدفاع الجوي خرّجت في وقت سابق السريتين الأولى والثانية من نظام “الثاد”، ذلك بعد إتمام منسوبيها دورات التدريب الفردي المتخصص في قاعدة فورت بليس بولاية تكساس الأمريكية.

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