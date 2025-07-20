شكرا لقرائتكم خبر هيئة السياحة تطلق منصة عروض صيف السعودية تحت شعار «لك 3 عروض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، منصة عروض صيف السعودية تحت شعار «لك 3 عروض»، وذلك ضمن الحملة الترويجية لبرنامج صيف السعودية 2025 «لوّن صيفك»، لتضم العديد من الخصومات والعروض والمزايا الحصرية لزوار وجهات وفعاليات الصيف، التي تستمر حتى شهر سبتمبر 2025.

وتقدم المنصة باقة متنوعة من العروض الترويجية على تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق، بالإضافة إلى خيارات الأنشطة والتجارب السياحية وعروض الأطعمة والمشروبات والمواصلات وباقات السفر الشاملة في مختلف الوجهات السياحية في السعودية، ويتضمن كل حجز عبر منصة عروض «صيف السعودية 3» مزايا حصرية يقدمها شركاء الهيئة السعودية للسياحة.

وتأتي هذه المنصة في سياق جهود الهيئة السعودية للسياحة من أجل الترويج لوجهات وفعاليات برنامج صيف السعودية 2025، مثل كأس العالم للرياضات الالكترونية، وموسم عسير، وموسم جدة، بهدف تحسين تجارب الزوار وجذب المزيد من شرائح السياح للاستمتاع بتجارب سلسة وممتعة وآمنة.

ودعت الهيئة الشركات من القطاع الخاص في مختلف القطاعات المرتبطة بتجربة السائح داخل المملكة، إلى تقديم عروض صيفية حصرية، لاستقطاب المزيد من الزوار المحليين والدوليين، وتعزيز مكانة المملكة وجهة صيفية متميزة.

مما يذكر أن برنامج «صيف السعودية» انطلق في مايو من العام الحالي 2025، ويستمر حتى نهاية سبتمبر في عدد من الوجهات هي عسير، والباحة، والطائف، ومدينة جدة، ووجهة البحر الأحمر، إضافة للعاصمة الرياض، حيث تقام كأس العالم للرياضات الالكترونية، مع أكثر من 600 منتج و250 عرضا خاصا مقدما من أكثر من 200 شركة من القطاع السياحي الخاص.

وللاطلاع على جميع العروض الصيفية والاستفادة من المزايا الحصرية، زيارة منصة عروض صيف السعودية على موقع الهيئة الالكتروني، أو من خلال تحميل تطبيق «روح السعودية» على الهواتف الذكية.