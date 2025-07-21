شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك إسواتيني تتصل بالعلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية من جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير لينداني ابن جلالة ملك إسواتيني عضو البرلمان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.