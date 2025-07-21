شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. أتربة مثارة ورياح نشطة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة و رياح نشطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين .

تبدأ الأتربة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء .

يشمل التنبيه: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.

ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترًا . رياح نشطة وتشهد أجزاء من الرياض رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء .

يشمل التنبيه: ثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

تتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة . طقس المنطقة الشرقية نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة و رياح نشطة و أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين .

تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء وبقيق .

ويصاحبها في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية .

ويُتوقع أن تشهد حفر الباطن رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء .

تتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة .

وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة، تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء .

يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا .

ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترًا .