شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. أتربة مثارة ورياح نشطة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة ورياح نشطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.
تبدأ الأتربة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
يشمل التنبيه: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترًا.
يشمل التنبيه: ثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
تتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء وبقيق.
ويصاحبها في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
ويُتوقع أن تشهد حفر الباطن رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
تتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة، تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترًا.
