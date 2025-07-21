شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "قبول".. المصدر الوحيد المعتمد لكل ما يتعلق بقبول الجامعات والكليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منصة "قبول" من خلال حسابها على "إكس"، أنها المصدر الوحيد المعتمد لنشر كل ما يتعلق بالقبول في الجامعات والكليات من تعليمات وإجراءات ومواعيد.

وأوضحت أن اتخاذ القرارات استنادا على معلومات مغلوطة من مصادر غير معتمدة قد يؤثر سلبًا على فرص قبولك.

ونصحت كل مستفيد بمتابعة قنوات المنصة الرسمية، وعدم بناء القرارات على ما يتداول في وسائل التواصل أو المجموعات دون تحقق. طرق التواصل للاستفسارات وطلب الدعم

يرجى التواصل عبر قنوات الدعم الرسمية: