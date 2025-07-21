الارشيف / اخبار السعوديه

السفارة في الفلبين تحذر من أمطار غزيرة وتدعو لاتباع تعليمات السلطات المحلية

الدمام - شريف احمد - حذرت السفارة في الفلبين، المواطنين المتواجدين في البلاد من أمطار غزيرة.
ونوهت بصدور تحذيرات من الهيئة الفلبينية للأرصاد الجوية بشأن هطول أمطار غزيرة مستمرة خلال الأيام القادمة.

اتباع الإرشادات خلال هطول الأمطار

ونصحت السفارة جميع المواطنين المتواجدين في جمهورية الفلبين بالبقاء في أماكن سكنهم خلال فترة هطول الأمطار، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة حفاظاً على سلامتهم.
وفي حالات الطوارئ يُرجى التواصل عبر الأرقام في الصورة التالية.. حفظ الله الجميع من كل مكروه.
