شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الفلبين تحذر من أمطار غزيرة وتدعو لاتباع تعليمات السلطات المحلية والان نبدء بالتفاصيل



ونوهت بصدور تحذيرات من الهيئة الفلبينية للأرصاد الجوية بشأن هطول أمطار غزيرة مستمرة خلال الأيام القادمة. اتباع الإرشادات خلال هطول الأمطار ونصحت السفارة جميع المواطنين المتواجدين في جمهورية الفلبين بالبقاء في أماكن سكنهم خلال فترة هطول الأمطار، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة حفاظاً على سلامتهم.

وفي حالات الطوارئ يُرجى التواصل عبر الأرقام في الصورة التالية.. حفظ الله الجميع من كل مكروه.

الدمام - شريف احمد - حذرت السفارة السعودية في الفلبين، المواطنين المتواجدين في البلاد من أمطار غزيرة.ونوهت بصدور تحذيرات من الهيئة الفلبينية للأرصاد الجوية بشأن هطول أمطار غزيرة مستمرة خلال الأيام القادمة.ونصحت السفارة جميع المواطنين المتواجدين في جمهورية الفلبين بالبقاء في أماكن سكنهم خلال فترة هطول الأمطار، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة حفاظاً على سلامتهم.وفي حالات الطوارئ يُرجى التواصل عبر الأرقام في الصورة التالية.. حفظ الله الجميع من كل مكروه.