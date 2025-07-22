شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أكاديمية الإعلام تقيم اللقاء الافتتاحي لمسار "قادة الإعلام" والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.