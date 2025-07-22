طريقة الحصول على التأشيرة في المملكة لعام 2025: الشروط الضرورية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في ظل التسهيلات الجديدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية، أصبحت فيزا الترانزيت لعام 2025 خيارًا مثاليًا للمسافرين الراغبين في التوقف المؤقت داخل المملكة. تمنحك هذه الفيزا إقامة تصل إلى 96 ساعة، مما يتيح لك استكشاف المعالم السياحية والدينية دون عناء.

ما هي فيزا الترانزيت السعودية 2025؟

تعتبر فيزا الترانزيت تأشيرة قصيرة المدة، تمنح للمسافرين الذين يمرون عبر الأراضي السعودية أثناء رحلتهم إلى وجهة أخرى. صلاحية الفيزا تمتد لـ90 يومًا من تاريخ إصدارها، ويمكن استخدامها للإقامة داخل المملكة لمدة لا تتجاوز 4 أيام (96 ساعة)، وهي غير قابلة للتمديد.

شروط الحصول على تأشيرة المرور

للحصول على فيزا الترانزيت، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

– جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

– تذكرة طيران مؤكدة إلى وجهة نهائية عبر السعودية.

– عدم وجود تأشيرة سعودية سارية.

أداء العمرة بفيزا الترانزيت

إحدى المزايا البارزة لهذه الفيزا هي إمكانية أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي أثناء الترانزيت، بشرط الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس والتسجيل المسبق عبر منصة “نسك” لتحديد موعد العمرة.

عروض شركات الطيران

– الخطوط السعودية: تأشيرة مجانية، إقامة فندقية مجانية لليلة واحدة، لا رسوم تقديم، تأمين طبي مجاني.

– طيران ناس: رسوم تقديم بسيطة (39.50 ريال سعودي)، التأشيرة مجانية، رسوم التأمين تختلف حسب بلد المسافر.

من المؤهل للحصول على التأشيرة؟

كل من يمر عبر المملكة باتجاه دولة أخرى، ويحتاج إلى البقاء لمدة أكثر من 12 ساعة، يمكنه التقديم، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة عبور.

هل تحتاج لتقديم طلب؟

إذا كانت وجهتك تمر عبر السعودية، وتحتاج للتوقف بها مؤقتًا، تواصل مع شركة الطيران أو وكيل السفر للتأكد مما إذا كنت بحاجة لطلب تأشيرة ترانزيت.

مهم! التأشيرة تُصدر خلال دقائق إلكترونيًا، وتجب طباعتها واصطحابها أثناء السفر. تذكر أنها لا تضمن دخول المملكة، حيث يتم التأكد من المستندات عند الوصول من قبل الجوازات.

مع تأشيرة الترانزيت السعودية، استمتع بزيارة المملكة بكل سهولة وراحة.