خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويستعرض أبرز القرارات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم جلسة مجلس الوزراء، حيث استهل الاجتماع بتحديد جدول أعماله شاملاً عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة. وقد تركزت المناقشات على تحديث الخطط التنفيذية لرؤية السعودية 2030، ومتابعة المشاريع الوطنية الكبرى، بالإضافة إلى بحث مستجدات العلاقات الخارجية والمبادرات الاجتماعية. عبر موقع الخليج 365.

أبرز القرارات التي تم الموافقة عليها

تضمنت قرارات مجلس الوزراء:

الموافقة على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع نيوم ، لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتكنولوجيا والطاقة النظيفة.

اعتماد برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (شغّل) لتعزيز فرص العمل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

إقرار موازنة ضخمة للقطاع الصحي ، تهدف إلى تحسين جودة المستشفيات وتوسعة الخدمات الطبية في مناطق جديدة.

المصادقة على مشروع قانون استثمار أجنبي معدل يسهل تدفق الاستثمارات العالمية ويدعم تعزيز دور القطاع الخاص.

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أثر هذه القرارات على التنمية الوطنية

يتوقع أن تسهم هذه القرارات في تسريع تقدم المشاريع الاستراتيجية وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة مع تفعيل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين الخدمات الصحية. كما يعكس تعديل قانون الاستثمار الأجنبي حرص الحكومة على تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار العالمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة.

ويمثل ترؤس خادم الحرمين لجلسة مجلس الوزراء دلالة قوية على الالتزام بقيادة تنفيذ الرؤية الوطنية والاستمرار في الدفع نحو التطور الشامل؛ إذ يظهر هذا الحضور الميداني الاهتمام المباشر بالصالح العام ومواصلة نهج العمل الحكومي.