شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي تجربته في أمريكا: غسيل الملابس أكبر معاناة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث مواطن عن تجربته الشخصية خلال إقامته في الولايات المتحدة، واصفًا غسيل الملابس بأنه “أكبر معاناة” واجهها هناك، مشيراً إلى صعوبة بعض تفاصيل الحياة اليومية التي لم يكن يتوقعها.

وقال المواطن ،في مقطع فيديو: ” أنا آسف، ما كنت أعرف حجم المعاناة، لكن بعد ما جينا لأمريكا وشفنا كيف الناس عايشة، عرفنا قيمة أبسط الأشياء.. مغاسل الملابس تحديدًا كانت أكثر شيء متعب”.

وأضاف موضحًا: “ما في نظام إنك تروح لمحل تحط الملابس وتدفع وتاخذها نظيفة.. أنت تغسل بنفسك وتنشف بنفسك، وكل شيء على حسابك، لكن الخدمة محدودة، وهو بس يوفر لك المكان”.

وتابع حديثه: “والله العظيم هذا أكثر شيء عانينا منه، وكل واحد جاي أمريكا سواء للبطولة أو غيرها بيعرف شعوري”.