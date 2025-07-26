الجوازات السعودية تدعو للاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية إلكترونيًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة جديدة تتيح تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الجوازات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات للمقيمين والزائرين، مما يساهم في تخفيف الضغط على الخدمات المباشرة وتحقيق الكفاءة في الأداء. عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية

أكدت الجوازات السعودية أن هذه المبادرة موجهة للزائرين الذين انتهت تأشيرات زيارتهم، سواء كانت عائلية أو شخصية، بشرط ألا يكون قد مضى على انتهاء التأشيرة أكثر من 10 أيام. ويُمكن الاستفادة من التمديد من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية أو “مقيم”، بخطوات بسيطة تتضمن تسجيل الدخول، اختيار خدمة تمديد تأشيرة الزيارة، ثم إدخال البيانات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة.

وأضافت الجوازات أن هذه المبادرة تأتي دعمًا للأفراد الذين تعذّر عليهم مغادرة المملكة في الوقت المحدد، وتسهم في تقليل المخالفات النظامية المرتبطة بتجاوز مدة الإقامة النظامية المحددة بالتأشيرة.

شاهد أيضًا: تحديث المؤهل الدراسي لمستقبل أفضل عبر خدمة أبشر الترقية السريعة

أهداف المبادرة وخدمة الزائرين والمقيمين

تندرج هذه الخطوة ضمن خطة شاملة للمديرية العامة للجوازات تستهدف تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتتماشى مع توجه المملكة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق رؤية السعودية 2030. وتوفر الخدمة مرونة أكبر للزائرين، خصوصًا في حالات الطوارئ أو تعذر السفر، مع ضمان عدم مخالفة القوانين المنظمة للإقامة.

وشددت الجوازات على ضرورة الالتزام بشروط وضوابط التمديد، واتباع الإجراءات النظامية لتفادي الغرامات أو الترحيل، داعية الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة حول التأشيرات.