خطوات التسجيل في منصة مساند للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية بسهولة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات المختصة السعودية عن إطلاق إجراءات حديثة لتسهيل تأمين العمالة المنزلية من خلال منصة “مساند”، التي توفر طريقة إلكترونية سهلة وميسّرة للحصول على التأشيرة بسرعة. وتستهدف هذه المبادرات تبسيط الإجراءات رسميًا وتقليل الوقت والجهد على الأسر الراغبة في الاستقدام، مع الحفاظ على معايير تنظيمية واضحة.

شروط التسجيل والتأهيل المسبق على منصة مساند

لتتمكن من استخدام منصة مساند والحصول على تأشيرة العمالة المنزلية، ينبغي أولًا تفعيل حسابك الرسمي واتباع ما يلي:

أن تكون سعودي الجنسية أو مقيمة بنظام الكفالة الجديد ، مع توفر الهوية الوطنية أو الإقامة.

من الضروري تحديث الحساب الشخصي وتوثيقه عبر بوابة “أبشر”، وإضافة بيانات المنزل والمنشأة بوضوح ضمن الملف.

التسجيل يشمل تقديم البيانات الأساسية مثل: اسم رب الأسرة، عدد أفراد العائلة، نوع المسكن، والراتب المتوقع للعامل.

كذلك يجب تحديد نوع العمالة المطلوبة (عاملة منزلية، سائق خاص، مربية، ما إلى ذلك).

الالتزام بدفع رسوم إصدار التأشيرة إلكترونيًا عبر وسائل سداد منصة مساند المعتمدة قبل تقديم الطلب.

استكمال التطعيمات الصحية والعزل المطلوبة حسب بلد مصدر العمالة، في حال نشطت لهذه الإجراءات.

خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على التأشيرة

بعد تفعيل الحساب وتسجيل شروط الأهلية، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتقديم طلب التأشيرة:

الدخول إلى منصة “مساند” باستخدام هوية أبشر والدخول إلى لوحة التحكم. اختيار خدمة “إصدار تأشيرة جديدة” وتحديد نوع الوظيفة المطلوبة للعامل. تعبئة نموذج التأشيرة بالمعلومات المطلوبة مثل: تاريخ العقد، الراتب، البلد المورّد. رفع الوثائق اللازمة مثل نسخة الهوية، إثبات الإقامة، وشهادات التطعيم إن وجدت. دفع رسوم التأشيرة إلكترونيًا عبر نظام الدفع المعتمد للمنصة. مراجعة الطلب والتأكد من دقة البيانات والمستندات قبل الضغط على زر “إرسال الطلب”. متابعة حالة الطلب بشكل دوري من لوح الإعلانات على المنصة حتى إشعار إصدار التأشيرة. بعد الموافقة، تُصدر التأشيرة إلكترونيًا ويمكن طباعتها لاستخدامها مع استكمال إجراءات السفر.

يُعد هذا النظام الإلكتروني حلاً مثاليًا للأسر الباحثة عن العمالة المنزلية بطرق آمنة، فعالة، ومنظمة. وتؤكد الجهات المشغِّلة أن استخدام منصة مساند يوفر الوقت، ويعزز الشفافية ويضمن حصول المستخدمين على خدمة احترافية وسريعة بأقل جهد ممكن.