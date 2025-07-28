أخبار من السعودية.. الطقس في مكة.. تنبيه من أمطار غزيرة ومتوسطة حتى هذا التوقيت

طقس مكة المكرمة

الطقس في السعودية

طقس المناطق السعودية

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:54 مساءً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بـ (إنذار أحمر) من أمطار غزيرة ومتوسطة، على أجزاء من مكة المكرمة.ويصاحب الأمطار الغزيرة رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وتشمل الحالة أضم، ميسان، الشفا، والطائف، فيما تستمر حتى الثامنة مساء.كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وتأتي مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.كما تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وشملت الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان.