شكرا لمتابعة خبر عن وصول التوأم السيامي الجامايكي أزاريا وأزورا إلى الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل اليوم الاثنين إلى الرياض التوأم السيامي الجامايكي “أزاريا وأزورا”، وذلك لدراسة حالتهما وبحث إمكانية فصلهما جراحيًا.

وفي حال تقرر إجراء العملية، ستكون هذه المحاولة هي الرقم 67 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة عقود .

شمل البرنامج حالات من 27 دولة حول العالم، مما يعكس الدور الريادي الذي تؤديه المملكة في هذا التخصص الطبي النادر.