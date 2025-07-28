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وصول التوأم السيامي الجامايكي أزاريا وأزورا إلى الرياض.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز، وصل اليوم الاثنين إلى الرياض التوأم السيامي الجامايكي “أزاريا وأزورا”، وذلك لدراسة حالتهما وبحث إمكانية فصلهما جراحيًا.

وفي حال تقرر إجراء العملية، ستكون هذه المحاولة هي الرقم 67 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة عقود .

شمل البرنامج حالات من 27 دولة حول العالم، مما يعكس الدور الريادي الذي تؤديه المملكة في هذا التخصص الطبي النادر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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