مليون ريال غرامة وسجن أكثر من 10 أعوام.. الأمن العام السعودي يشدد العقوبات على جريمة “الاتجار بالأشخاص”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الحفاظ على حياة جميع الأفراد على أراضيها من أي جرائم قد تؤدي إلى الإضرار بهم أو معنوياتهم أو أجسادهم، قامت بإطلاق حملة مشددة بخصوص جريمة الاتجار بالأشخاص، وذلك من أجل التحذير بخصوص العقوبات الرادعة التي يتم فرضها على كل من يرتكب أو يساهم في حدوث تلك الجريمة.

إذ أكدت الجهات الأمنية المعنية في السعودية على أن جريمة الاتجار بالأشخاص تؤدي إلى فرض عقوبات تتمثل في السجن حتى 15 عامًا، وغرامات تصل إلى مليون ريال أو واحدة من كلتا العقوبتين.

علمًا بأن النظام لا يأخذ في الاعتبار رضا المجني عليه بحدوث جريمة الاتجار به، حيث إنه سواءً وقعت الجريمة برضاه أو رغمًا عنه سوف يتم فرض العقوبات على المتهم.

طرق الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية

في هذا السياق شددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على أن من وقع تحت يديه أي معلومة بخصوص جريمة الاتجار بالأشخاص سواءً معه أو مع غيره فيجب ألا يتأخر في الإبلاغ من خلال الاتصال على أرقام 999 – 911، علمًا بأن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة.