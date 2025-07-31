شكرا لقرائتكم خبر كرنفال بريدة للتمور ينطلق بأنشطة وفعاليات متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق كرنفال بريدة للتمور غدا في نسخته الجديدة ويستمر حتى 5 أكتوبر المقبل، حيث سجل الكرنفال نجاحا كبيرا طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ربع قرن بتنظيم من إمارة منطقة القصيم ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبإشراف من المركز الوطني للنخيل والتمور، بمدينة التمور في بريدة.

وتعود بدايات كرنفال بريدة للتمور إلى أواخر عام 2006، حيث كانت الانطلاقة بمرحلة أولى في سوق الخضار في بريدة، ومنها انتقل إلى مدينة مخصصة للتمور عام 2016، وتزامن ذلك مع زيادة مساحة الاهتمام المحلي به، وفي 2018 وجه أمير منطقة القصيم بتفعيل رسالة المهرجان الإعلامية ودور وسائل الإعلام الحديثة، قبل أن يطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مسمى «كرنفال بريدة للتمور» بدءا من نسخة 2023، ومنها كانت بداية مختلفة تحول فيها الكرنفال إلى حدث كبير يستقطب الاهتمام من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي كرنفال بريدة للتمور مواكبا لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، كما أنه يسهم في تعزيز مكانة المنطقة في القطاع الزراعي وتسويق منتجاتها من التمور، مستفيدا من مرافق المدينة المجهزة بمواقع زراعية وتراثية وسياحية وترفيهية؛ لتقديم تجربة متكاملة وثرية للزوار من داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن الكرنفال سيتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة ومعارض للصناعات التحويلية والأسر المنتجة والحرفيين، إضافة إلى الأمسيات الشعرية والفرق الشعبية، ومنطقة للأطفال والرسم.