أوسيلفان يصعد إلى ربع نهائي بطولة الماسترز للسنوكر بجدة 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بطولة الماسترز للسنوكر بجدة 2025.. أوسيلفان إلى ربع النهائي وحامل اللقب يودع

تواصلت مساء أمس (الأربعاء) منافسات النسخة الثانية من بطولة الماسترز للسنوكر في جدة، بإقامة مباريات دور الـ16، في الحدث الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بالشراكة مع شركة “ماتشروم”، وبالتعاون مع جولة العالم للسنوكر (WST)، وتحت إشراف وزارة الرياضة، وذلك على الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

في أبرز المواجهات، قلب الأسطورة الإنجليزي روني أوسيلفان تأخره أمام الصيني الشاب شانغ بينغ يو (23 عامًا) من 5-2 إلى فوز مثير 5-4، ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي. وأظهر أوسيلفان خبرته الكبيرة التي منحته الرقم القياسي في ألقاب بطولة العالم (7 ألقاب)، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز المرشحين للتتويج.

كما واصل الويلزي مارك ويليامز، المصنف الثالث عالميًا، تألقه بفوز عريض على الإنجليزي شاون مورفي 6-1، فيما ودّع الإنجليزي أوليفر لاينز البطولة بعد خسارته أمام مواطنه علي كارتير 6-3، رغم إطاحته بحامل اللقب الإنجليزي جود ترامب في وقت سابق.

وفي مواجهة مثيرة، تغلب الإنجليزي إيلوت أسيسور على مواطنه ستوارت بينغهام 6-5، بينما انتزع الأسترالي نيل روبرتسون (المصنف الثامن عالميًا) فوزًا مهمًا على الإنجليزي مارك سيلبي (السابع عالميًا) بنتيجة 6-4.

وحجز الإنجليزي كايرون ويلسون (المصنف الثاني عالميًا) مقعده في ربع النهائي بفوز سهل على الصيني سل جياهوي 6-3، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع مواطنه أوسيلفان في مواجهة تجمع نخبة لاعبي السنوكر في العالم.

وتنطلق اليوم (الخميس) مباريات ربع النهائي، في مرحلة حاسمة ستكشف هوية المتأهلين إلى نصف النهائي، وسط أجواء من الترقب وتزايد حدة المنافسة على أحد أهم ألقاب البطولات الأربع الكبرى في السنوكر.