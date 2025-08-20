شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: بقي 33 يومًا ويتساوى طول الليل مع النهار على مستوى العالم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أن العالم سيكون على موعد بعد 33 يومًا مع الاعتدال الخريفي، وهي الظاهرة الفلكية التي يتساوى فيها طول الليل مع النهار على مستوى العالم.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “نحن الآن ننام بالليل ونقوم بالنهار، والشمس في رحلة دائمة سنوية من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال.”

وأضاف: “تبدأ هذه الرحلة في 21 مارس متجهة نحو الشمال وصولاً إلى مدار السرطان، ثم تقطع عدة مسافات لتعود إلى خط الاستواء ومدار الجدي كل 90 يومًا.”