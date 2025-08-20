اخبار السعوديه

بدء مرحلة طلب التأهيل للاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود في مجال “الرياضة”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل للاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود

أعلنت وزارة ، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، اليوم، عن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل للاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود. وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية ، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاع الرياضي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

في شهر يوليو الماضي، تم فتح المجال لاستقبال طلبات إبداء الرغبة من الجهات الاستثمارية الراغبة في الاستحواذ على الأندية الرياضية .

وتدعو وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص المستثمرين المحليين والدوليين لزيارة موقع الإنترنت الخاص بالمركز للحصول على مزيد من المعلومات عن طلب التأهيل، على الرابط: www.ncp.gov.sa. ويكون آخر موعد لتقديم وثيقة المؤهلات يوم الأربعاء (17 سبتمبر 2025)، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة الرياضة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة الرياضة، وتطوير الأندية الرياضية من خلال تحسين الاستدامة المالية والإدارية، مما يسهم في تنمية وازدهار الرياضة في المملكة.

