راعٍ محتجز في سيول وادي بن عبدالله وفرق الدفاع المدني تواصل جهود الإنقاذ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحتجز سيول وادي بن عبدالله راعيًا في الموسم والدفاع المدني ينقذه

يواجه راعيًا مأزق خطير في وادي بن عبدالله بالموسم بسبب تجمع المياه جراء الأمطار الغزيرة، حيث تحاصره السيول وتعيق حركته. تم العثور على الراعي بفضل بلاغ تلقته فرق الدفاع المدني بمركز الموسم في جازان، وهرعت الفرق الميدانية إلى الموقع على الفور.

تم تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ باستخدام المعدات المناسبة للوصول إلى الراعي المحتجز، وسط تحديات جريان السيول وصعوبة التضاريس. وما زالت الجهود مستمرة لضمان سلامة الراعي وإنقاذه.

يجدد المصدر الدعوة للمواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة أثناء فصل الشتاء، وعدم المجازفة بعبور الأودية والمناطق المنخفضة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول. تابعوا السلامة وتجنبوا المخاطر.