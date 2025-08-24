الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موجة حارة تضرب المنطقة الشرقية

أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيراً من موجة حارة تضرب المنطقة الشرقية، مشملة محافظة العديد والهجر والمراكز التابعة لها، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات عالية تتراوح بين (47-48) درجة مئوية.

التحذيرات والإجراءات الوقائية

وأشار المركز إلى أن الإنذار سيبدأ من الساعة الـ 11 صباحًا وسيستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، داعياً الجميع إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابة بضربات الشمس والتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الإنذار.

نصائح للتعامل مع الحرارة العالية

وفي سياق متصل، ينصح الأطباء بشرب الكميات الوافرة من الماء وتجنب الخروج خلال فترة النهار الأكثر حرارة، وارتداء الملابس الفضفاضة واستخدام واقي الشمس للحفاظ على صحة الجسم خلال فترة الموجة الحارة.