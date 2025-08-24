شكرا لقرائتكم خبر انتظام طلبة مدارس التعليم العام في أول أيام العام الدراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم اليوم طلاب وطالبات المملكة في مدارس التعليم العام في (11) منطقة، ومحافظة الأحساء، مع انطلاقة العام الدراسي 1447هـ، فيما يبدأ طلاب وطالبات إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف دراستهم مطلع الأسبوع المقبل، وفق التقويم الدراسي الجديد الذي أصدرته وزارة التعليم للسنوات الأربع القادمة.

وشهدت المدارس انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول في أجواء تعليمية ميسّرة، ووسط متابعة مستمرة من وزارة التعليم وإداراتها، بما يعزز القيم الإيجابية لدى الطلبة؛ كالانتماء والأمانة والتعاون والتسامح والعزيمة والالتزام، ضمن حملة # تعليمنا_قيم التي أطلقتها الوزارة بالتزامن مع بداية العام الدراسي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات والإدارات التعليمية، إلى جانب تفعيل برامج التوعية والتهيئة النفسية.

واستقبلت المدارس طلابها بالأنشطة اللاصفية والبرامج التوعوية؛ احتفاءً بعودتهم إلى مقاعد الدراسة، وتيسيراً لاندماجهم في البيئة التعليمية، لاسيما الطلبة الجدد.

وعزّزت وزارة التعليم شراكاتها مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع والأسر، ضمن منظومة متكاملة لدعم انتظام العملية التعليمية ونجاحها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتكاملت الجهود في قطاعات وزارة التعليم بإشراف اللجان المشكّلة والإدارات المختصة، وذلك على مستوى إدارات التعليم والمدارس، والفرق الميدانية التي تقوم بالزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للأعمال المنفذة داخل المدارس، ضمن منظومة تشمل الطواقم التعليمية والإشرافية والإدارية.