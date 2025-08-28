شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك سعود تنظم البرنامج التعريفي لطلبتها المستجدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الملك سعود ممثلة بعمادة السنة الأولى المشتركة، فعاليات البرنامج التعريفي لطلبتها المستجدين للعام الدراسي 1447هـ تحت شعار «همم واعدة لوطن طموح»، بهدف تهيئة الطلبة المستجدين وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات التي تنظم دراستهم الجامعية، وتعريفهم بالبرامج الأكاديمية والخدمات المقدمة وآليات الدراسة الجامعية، وتهيئة الأجواء وتوفير كل الاحتياجات للطلبة المستجدين؛ لرفع درجة جاهزيتهم وتكيفهم مع البيئة الأكاديمية للجامعة.

ويتكون البرنامج - الذي يستمر حتى الخميس المقبل - من مرحلتين، الأولى هي المرحلة الالكترونية التي ينفذها الطالب عن بعد (online) وتشمل الاطلاع على اللوائح الجامعية، واستكمال البيانات الأساسية للطالب، والتعريف بالبريد الالكتروني الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، واختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية، أما المرحلة الثانية فهي المرحلة التفاعلية، التي تشتمل على سلسلة من الفعاليات تبدأ بالمحاضرة التعريفية، وإصدار البطاقة الجامعية ثم استلام الكتب الجامعية.

وأكد عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور محمد بن هندي الغامدي، أن البرنامج يسعى إلى بناء جسور التواصل مع الطلبة وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تسهم في نجاح مسيرتهم الجامعية منذ اليوم الأول، منوها بأن فعاليات البرنامج تدعم تكيف الطلبة أكاديميا وتسهل انطلاقتهم الجامعية.

وأشار إلى مبادرة مجلس إدارة الجامعة الخاصة بقبول الطلبة المتميزين قبولا مباشرا، لاستقطاب أفضل خريجي المرحلة الثانوية للانضمام للجامعة في مختلف برامجها الأكاديمية مع استمرار استفادتهم من برامج العمادة لصقل معارفهم ومهاراتهم.